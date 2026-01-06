Добровинский предложил новый способ борьбы с «эффектом Долиной»

Адвокат Александр Добровинский предложил страховать сделки с жильем, чтобы избежать «эффекта Долиной» на рынке недвижимости. Об этом юрист рассказал в своем канале на Youtube.

Юрист отметил, что сделки с недвижимостью могли оспариваться и до дела с Ларисой Долиной. Например, если продавца признавали банкротом после продажи жилья, покупателю приходилось возвращать ему квартиру.

Добровинский предложил участие страховых компаний в сделках с недвижимостью по аналогии со страхованием автомобилей. По его словам, сделка между Лурье и Долиной не состоялась бы, если страховщики выяснили, почему квартира продается срочно и по цене ниже рыночной.

«Если вас что-то смущает, застрахуйте сделку, потому что может произойти такое же банкротство, и вам придется отдать автомобиль или лишиться чего-то другого. А страховщики будут в любом случае смотреть на чистоту сделки, иначе откажутся ее страховать», — посоветовал адвокат.

Накануне СМИ выяснили, что Лариса Долина не приезжала в свою бывшую квартиру в Хамовниках с 31 декабря 2025 года.