Российских дачников предупредили о новом штрафе в 50 тысяч рублей

В 2026 году российских дачников начнут штрафовать за неиспользование земли и заросли борщевика. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российской газета».

Парламентарий рассказал, что в нынешнем году вступает в силу новое правило. Если собственник три года не использовал участок, приобретенный для садоводства или дачного строительства, ему грозит административный штраф. Размер — от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

В особых случаях закон разрешает принудительно изъять такие земли через суд. Мера направлена на то, чтобы земля использовалась по назначению, а не простаивала.

Также с марта 2026 года дачники обязаны бороться с распространением опасных сорняков, наподобие борщевика Сосновского. Для нерадивых граждан предусмотрена административная ответственность.

«Для физических лиц штраф может составить от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. Эта норма призвана стимулировать собственников содержать свои участки в порядке и не допускать распространения опасных растений, которые наносят вред и окружающей среде, и здоровью людей», — заявил Чаплин.

