Самый высокий водопад Крыма наполнился водой

Потепление, сопровождающееся обильными осадками, привело к наполнению крымских рек и самого высокого водопада полуострова Учан-Су, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Заповедный Крым".

Балканский циклон принес в регион теплый воздух и сильные дожди. Средняя суточная температура воздуха выше средней многолетней на восемь градусов.

Снеготаяние привело к наполнению реки Учан-Су и одноименного водопада у Ялты.

Высота водопада составляет 116 метров. Его название в переводе с крымскотатарского языка означает "летящая вода". Летом он пересыхает, а зимой иногда замерзает. В 1947 году Учан-Су признали заповедным.