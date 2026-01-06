Протоиерей рассказал, как организовать праздничный стол в Рождество

Праздничный стол в Рождество каждый организует так, как может. Однако не стоит увлекаться кулинарными раздумьями, поскольку самое главное в праздник — общение. Об этом заявил председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин.

— В Рождество по уставу пост заканчивается, и можно вкусить что-то скоромное, непостное. Праздничный стол каждый организует по своим доходам и предпочтениям. Но увлекаться кулинарными раздумьями не стоит: самое главное за праздничным столом — не блюда, а люди, наше общение, — сказал Потокин, его слова цитирует РИА Новости.

До этого руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий заявил, что в Рождество необходимо отказаться от «свинского» образа жизни. По его словам, «обжорка и пьянка» ничего хорошего не дают.

Священник Николай Конюхов отметил, что Рождество — это второй по значимости церковный праздник, первый — Пасха.

Священнослужитель рассказал о том, чего нельзя делать в этот день.