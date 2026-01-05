В РПЦ призвали отказаться от «свинского» образа жизни на Рождество

В Рождество следует отказаться от «свинского» образа жизни. Об этом заявил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

— Правильное Рождество — это правильная жизнь. «Обжорка» и пьянка ничего хорошего не дают ни в Новый год, ни в Рождество, ни в другие дни года, — отметил Макарий.

По словам представителя РПЦ, этот праздник служит напоминанием о том, что бог пришел в этот мир и стал человеком, чтобы тот стал подобен богу, «чтобы он не превращался в четвероногое животное».

— Этот свинский образ жизни, который мы так просто прощаем себе, но надо подниматься в Рождество на задние ноги и обратно становиться человеком, — передает слова священнослужителя «Говорит Москва».

Ранее Макарий сообщил, что Рождественский пост, длящийся с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026 года, становится строже с 2 января, однако обычным православным верующим не стоит следовать всем ограничениям монастырского устава.

В РПЦ рассказали, можно ли православным праздновать Рождество вместе с католиками

С приближением 7 января миллионы православных христиан готовятся встретить один из главных религиозных праздников — Рождество Христово. Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов отметил, что это второй по значимости церковный праздник, первый — Пасха. Священнослужитель напомнил о том, чего нельзя делать в этот день.