Жизнь 38-летней Юлии Бурцевой, погибшей в клинике во время коррекции фигуры, «напоминала сказку». Она случайно познакомилась с итальянцем на улице в Самаре, вышла за него замуж и уехала на Апеннины, пишет КП.

Издание выяснило, что Бурцева – уроженка Самары. В родном городе она познакомилась с будущим мужем Джузеппе, и пять лет назад уехала с ним в Италию.

«У них все было как в сказке: он приезжал по работе, встретил ее на улице и спросил дорогу, а потом и номер телефона», — рассказала подруга блогера.

По ее словам, итальянец вел себя «по-джентельменски». Каждый месяц прилетал к Юлии в Самару, принял ее дочку от первого брака, которая стала звать его папой. В итоге иностранец предложил Юлии переехать в Неаполь, а в 2021-м они сыграли свадьбу.

Женщина умерла во время операции по коррекции груди в Подмосковье

Накануне сообщалось, что блогер Юлия Бурцева умерла после операции по увеличению ягодиц, проведенной в одной из клиник Москвы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Основная версия — анафилактический шок после применения медицинских препаратов.