Директор ЗАЭС рассказал о публикации на Украине данных сотрудников станции

В украинских соцсетях периодически публикуют фото и персональные данные сотрудников Запорожской атомной электростанции, пользователи оставляют негативные комментарии и угрозы. Об этом рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук в беседе с ТАСС.

«У нас есть газета "Энергия", официальное издание станции. После выхода каждого номера с фотографиями сотрудников, о которых мы что-то пишем хорошее, они публикуют страницы газеты. И дальше грядка комментариев. Если мы говорим, что ребята выиграли в конкурсе или выполнили уникальную работу, в этих каналах — волна негатива на сотрудников, на нашу деятельность», — рассказал Черничук.

По его словам, таким образом Украина пытается оказать психологическое воздействие на сотрудников в надежде спровоцировать их на ошибки в работе.

Ранее стало известно, что сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы расправой с украинской стороны.