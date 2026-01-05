Россиян перед разводом будут отправлять на обязательную медиацию

Власти России подготовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных конфликтов с применением медиации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством страны план по реализации семейной и демографической политике.

© Lenta.ru

Кроме того, перед разводом предлагается проведение обязательной информационной встречи с медиатором не только супругов, но и детей.

Исходя из инициативы, на время медиации будет приостановлено производство по спору, которое рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.

Данные изменения планируется вносить в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Также в рамах изменений планируется создание единого реестра медиаторов, в том числе по урегулированию семейных конфликтов и споров с участием детей.

Реализовать инициативу планируют в 2026-2027 годах.

О необходимости обязательной примирительной процедуры для разводящихся пар заявляла еще в октябре 2025 года первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.