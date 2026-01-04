В МВД раскрыли, какие данные нельзя передавать незнакомцам

Некоторые данные о себе не стоит разглашать посторонним не при каких обстоятельствах: их раскрытие может привести к утечке персональной информации и краже денег, предупредили в управлении МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями.

© Российская Газета

В публикации говорится, что нельзя передавать посторонним паспорт, ИНН, СНИЛС, в том числе фото этих документов.

Также недопустимо разглашать любые одноразовые пароли из SMS или push-уведомлений.

Адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких - все это тоже стоит держать при себе.

Отмечается, что комбинация "имя, дата рождения и телефон" уже может позволить подобрать пароль, войти в вашу почту или оформить кредит.

В МВД напомнили, что настоящие службы безопасности никогда не просят озвучить код из sms, отправить фото документа или другие данные "для защиты".