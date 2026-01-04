Умерла актриса из "Слова пацана" Александра Скачкова

Актриса Александра Скачкова, сыгравшая в сериале "Слово пацана", умерла в возрасте 52 лет. Информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру".

© Российская Газета

В карточке указано, что актриса родилась 21 марта 1973 года в Мурманске, а ушла из жизни 3 января 2026 года.

В 1995 году Александра Скачкова окончила Школу-студию МХАТ. Она сыграла более 90 ролей в театре, кино и сериалах. Среди ее экранных работ "Слово пацана", "СуперИвановы", "Восьмой участок", "Арбатские тайны", "Соколова подозревает всех" и другие.

СМИ писали, что у Александры Скачковой диагностировали онкологическое заболевание. Химиотерапию актриса начала проходить в апреле 2024 года, позднее перенесла операцию.

В феврале 2025-го актриса сообщала, что что у нее рак последней стадии. Коллеги объявляли сбор денег на продолжение лечения.