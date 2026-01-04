В сети обсуждают архивное предсказание Жириновского о судьбе Венесуэлы

В соцсетях и СМИ активно распространяется архивное видео с высказыванием покойного политика Владимира Жириновского о судьбе Венесуэлы. Ролик с его выступлением в эфире телеканала «Россия 1» набрал популярность на фоне недавних событий в латиноамериканской стране, передает NEWS.ru.

В своем выступлении Жириновский предполагал, что сфера влияния США может распространиться на Венесуэлу. Он также заявлял, что Россия могла бы получить выгоду от поддержки Дональда Трампа на выборах, используя такой союз в своих интересах.

«Чтобы дергать, доить и дергать Трампа», — пояснил Жириновский, описывая возможное преимущество от союза с президентом США.

Ранее Трамп заявил о возможном расширении силовых операций в регионе, упомянув Мексику, Колумбию и Кубу. По его словам, цель — «помочь» населению этих стран.

Прогноз Жириновского станет реальностью в 2026 году

Мексиканский эксперт Маурисио Эстевес в комментарии для СМИ связал обвинения властей США в адрес Николаса Мадуро с внутренними проблемами Америки, назвав их способом создания образа внешнего врага.