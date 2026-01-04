«Не могу смотреть»: Симоньян опубликовала видео с Кеосаяном в день его рождения

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в воскресенье, 4 января, когда ее супругу Тиграну Кеосаяну могло исполниться 60 лет, опубликовала видеозапись с ним.

В видеоролике ведущий говорит о семье и любви к Родине.

— Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите. Сегодня Тиграну исполнилось бы 60 лет, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

17 октября 2025 года главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян рассказал, что после смерти Тиграна Кеосаяна Симоньян с трудом справляется с болью и пустотой в душе, но старается держаться, когда рядом находятся дети и свекровь.

По словам Бабаяна, отношения Кеосаяна и Симоньян были «особыми»: они никогда не расставались. Журналист добавил, что к главному редактору RT обращалось множество людей с различными проблемами и она почти никому из них не отказывала. Бабаян добавил, что Симоньян продолжает помогать людям и сейчас, но сама об этом не говорит.

Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о мистических знаках после смерти Кеосаяна

Маргарита Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна 26 сентября 2025 года. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.