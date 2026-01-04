Mash: президент "Ленкома" Марк Варшавер перенес операцию

Заслуженный деятель искусств России и президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в воскресенье, 4 января, заявил, что находится в «превосходной форме» после лечения от бронхита.

© Вечерняя Москва

Так он опроверг сообщения СМИ о том, что ему удалили доброкачественное заболевание.

— В новогодние праздники у меня случился бронхит, поднялась температура до 38,9. Было принято решение лечь на пару дней в больницу. Сейчас я уже дома, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме. Естественно, о медицинских вмешательствах речи не идет, никакой операции не было, — подчеркнул руководитель театра.

Он отметил, что такие ложные сообщения распространяются уже не первый раз. Варшавер добавил, что уже приступил к выполнению своих обязанностей в «Ленкоме», передает ТАСС.

31 октября агент российского актера Андрея Свиридова Макс Горский опроверг сообщения об ампутации ноги у артиста. Он отметил, что у актера были проблемы со здоровьем около пяти лет назад, но сейчас он ведет обычный образ жизни и снимается в кино.