Десятки россиян застряли в Венесуэле из-за отмены рейса в Россию

В столице Венесуэлы Каракасе застряли десятки россиян — ближайший рейс в Москву, который был запланирован на 5 января, отменили. Об этом в субботу, 3 января, сообщил Shot.

Россияне переживают, как они доберутся до России, и ждут заявлений туристических операторов и посольства страны в Каракасе. При этом туристы могут находиться в Венесуэле вне организованных групп.

— Россияне, которые планировали 5-го числа вылететь из Москвы в Венесуэлу, сообщают: если они сами откажутся от купленного тура, турагент не вернет деньги за путевку, — передает Telegram-канал.

3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что посольство страны не получило повреждения в результате взрывов в Каракасе. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что в столице Венесуэлы нет организованных групп российских туристов.