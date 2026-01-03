Симоньян оставила загадочный комментарий на фоне захвата Мадуро американцами

Майк Габриелян

Главный редактор RT и глава информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, комментируя последние события, упомянула «товарища Берию». Пользователи посчитали, что речь идет об операции американцев по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В субботу Симоньян оставила в телеграм-канале такую запись:

«Завидовать будем, товарищ Берия».

Пояснять свою мысль она не стала.

Подписчики усмотрели в этом отсылку к действиям американского спецназа в Венесуэле, и оставили многочисленные комментарии:

«0 пострадавших американцев! Вот об этом точно будут писать в учебниках!» «Как так то..за 3 часа и ни одного убитого…Вот это поворот!» «Да уж, только и остаётся что завидовать, как надо действовать.Ваши слова, Маргарита, самые точные. Хочется цитировать» «Почему мы аналогичных действий не делаем в отношении Зеленского, Буданова* и прочей террористической сволочи? Сидят себе ребята спокойно, работу работают, операции планируют, по миру катаются, о чем то договариваются». «Трамп показал две вещи. Как бить по центрам принятия решений. Как должны работать спецслужбы».

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены в плен элитным спецназом Delta.

*внесен в перечень террористов и экстремистов

