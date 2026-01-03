Стала известна причина смерти актера Хорошева

Актер, режиссер и телеведущий Андрей Хорошев погиб после того как прыгнул в горячий источник, чтобы спасти человека. Об этом рассказал его друг, кинорежиссер Сергей Члиянц, сообщает aif.ru.

© Кадр из телесериала "Боец"

О смерти 66-летнего актера стало известно накануне.

«Сейчас туда поехала его дочь. Это произошло в Сухуми. Прыгнул в горячий источник спасать человека без сознания», — рассказал Сергей Члиянц.

Знакомая Хорошева, Любовь подтвердила, что на место трагедии выехала дочь погибшего.

Умер актер Вадим Синицын

Поклонница актера Лилия рассказала, что недавно видела его с женщиной, у обоих было снаряжение для подводного плавания. Хорошев «выглядел отлично».

Зрители запомнили Андрея по фильму «Доктор Живаго», сериалу «Адмиралъ» и передаче «Искатели». Долгое время он жил в Якутии, но последние годы провел в Абхазии, развивал туристическую отрасль.