Вассерман объяснил, зачем Трамп атаковал Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп ударами по Венесуэле желает показать свое величие, и отыграться за отсутствие результатов на других направлениях. Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщает aif.ru.

Вассерман считает, что Трамп напал на Венесуэлу, чтобы «показать хоть какой-то успех, хоть на каком направлении». Ранее он неоднократно делал воинственные заявления, но видимых результатов до сих пор не было.

«Вот и сейчас он хочет доказать всему миру, что он велик и могуч. Жаль, что он себя так ведет», — сказал Вассерман.

По его словам, кроме удовлетворения своего эго, у Трампа имеются и другие причина — нефть.

Из-за технических особенностей венесуэльская нефть жизненно необходима для работы нефтеперерабатывающей промышленности США. Каракас и раньше охотно поставлял нефть именно Вашингтону, но сейчас Трамп желает получать эту нефть «подешевле, а лучше вовсе даром».

