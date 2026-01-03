Власти европейских стран продолжают накачивать режим кровавого клоуна Зеленского деньгами, тем самым затягивая СВО. Сколько еще времени они будут это делать и почему так активно поддерживают киевских террористов, «МК» рассказал именитый эрудит Анатолий Вассерман.

— Точных сроков не знаю, и никто не знает. Дело в том, что очень многие западные политики вложили в поддержку и развитие террористической организации «Украина» очень много своих средств, а точнее, средств своих народов, — назвал истинную причину затягивания СВО эрудит. — Так что теперь они вынуждены, как в казино, наращивать ставки. Конечно же, в надежде все-таки отыграться. Отыграться не получится. Но они же и затеяли все это не ради красивых глаз того же Яценюка в 2014-м году. Они затеяли второй государственный переворот на Украине (первый был в 2004-м году) в надежде повторить то, что им удалось в лихие 90-е. А именно заткнуть дырки в своем хозяйстве. И поэтому сейчас они тратят все новые и новые деньги на эту затею. Повторюсь: просто потому, что другого выхода не имеют.

Вассерман уверен: Россия обязательно добьется всех поставленных целей СВО. Потому как существовать с террористической организацией под боком невозможно.