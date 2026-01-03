На ЗАЭС сообщили об отключении линии «Ферросплавная-1»

Система безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключила подачу электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЗАЭС. Отмечается, что собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».

«Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — отмечается в публикации.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что ситуация на станции находится под полным контролем.