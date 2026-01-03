Обозреватель RT Тара Рид, ранее работавшая помощницей экс-президента США Джо Байдена, получает от украинских экстремистов угрозы в интернете. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Тара считает, что она могла попасть «в какие-то украинские списки» ненависти, составляемые пропагандистами Киева. В такие списки попадают многие люди на Западе, поддерживающие Россию. В результате их пытаются пугать и «троллить» в интернете.

Журналистка добавила, что это ее не страшит, она не собирается капитулировать перед террористами. Сейчас она живет в России и чувствует себя в безопасности.

«Меня пыталась преследовать вся государственная машина Джо Байдена, и ничего. Так что пусть попробуют, я сейчас здесь все могу вынести. Я не капитулирую перед террористами», — сказала Рид.

В конце декабря Тара Рид получила российский паспорт и рассказала о мотивах своего решения. Бывшая помощница Байдена призналась, что влюбилась в Россию.