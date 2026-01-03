Директор ЗАЭС исключил совместное управление станцией

Запорожская атомная электростанция является российским объектом, который действует по правилам и законам России, поэтому возможности управлять им совместно с иными акторами нет, заявил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«ЗАЭС... эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС» (учреждён концерном «Росэнергоатом»), российским персоналом по нормам, законам и правилам России», — отметил он.

Черничук уточнил, что не представляет себе иную форму управления ЗАЭС, при которой две севшие за один «руль» стороны «станут рулить совместно».

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв ранее подчёркивал, что управлять ЗАЭС может только её эксплуатирующая организация.

В конце декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в районе Запорожской атомной электростанции началось временное прекращение огня.