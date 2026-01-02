Названа причина четырехкилометрового затора в Сочи

В пресс-службе госавтоинспекции Сочи назвали причину четырехкилометрового затора в горном кластере. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, причиной пробки стал наплыв пешеходов и автомобилей. Там добавили, что уборке дорог мешают припаркованные автомобили, которые затрудняют работу снегоуборочной техники.

«Это препятствует как работе коммунальной техники, так и технике для расчистки. Поэтому просим соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки, где можно и где нельзя оставлять личный автотранспорт», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов

Напомним, что затор образовался между тремя горнолыжными курортами Сочи вечером в пятницу.

Ранее в Сочи прошел аномальный снегопад.