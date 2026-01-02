Планируется эвакуация 12-летнего ребенка с серьезными травмами, полученными в результате обстрела со стороны ВСУ в Хорлах, на самолете скорой помощи из Симферополя в Москву. Об этом информировали "Известия" представители пресс-службы главы Херсонской области.

Ранее сообщалось, что количество жертв атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области выросло до 28 человек.

По данным СМИ, вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали кафе и гостиницу, где находились мирные жители, в Херсонской области. В ходе операции использовались три беспилотника, один из которых нёс бомбу с зажигательной смесью. После того как снаряд поразил строение, вспыхнул мощный пожар, и пожарным не удалось вытащить людей из пламени. Большинство из них погибли в огне заживо. Жертвами стали не менее 24 человек, среди которых был ребёнок.