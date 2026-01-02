Милонов устроил новогодний рейд по борделям
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов устроил новогодний рейд по борделям в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Shot.
Политик пришел в публичный дом на улице Восстания, где жители давно жаловались на трансвеститов. Депутат вместе с активистами вызвали полицию для задержания нарушителей.
Годом ранее Милонов анонсировал рейд по борделям, чтобы закрыть несколько из них на Новый год.
«Пойду, по борделям пройдусь. На округе пройдусь, может где-то открылись — надо закрыть», — заявил Милонов.