Депутат Государственной Думы Виталий Милонов устроил новогодний рейд по борделям в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Shot.

Политик пришел в публичный дом на улице Восстания, где жители давно жаловались на трансвеститов. Депутат вместе с активистами вызвали полицию для задержания нарушителей.

Годом ранее Милонов анонсировал рейд по борделям, чтобы закрыть несколько из них на Новый год.