Российская треш-блогерша рассказала о кощунственном поступке на могиле родных

Треш-блогерша из Санкт-Петербурга опубликовала в своём личном Telegram-канале аудиозапись, в которой рассказала о кощунственном поступке, сообщает телеграм-канал 78.ru.

Согласно словам петербурженки, она вместе с партнёром вступила в интимную связь непосредственно на могиле своей матери. Пост был впоследствии удалён, но его содержание успело распространиться по социальным сетям.

В аудиосообщении девушка заявила: «Мы с Денисом занимались сексом на могиле моей матери. Там данных нет, потому что нет бабок, чтобы установить новое надгробие, а так там еще её сестра, которая умерла в семь лет от рака крови". Она добавила: "И в этой могиле захоронены, получается, моя бабушка и моя мать. То есть мы осквернили сразу трёх».

Предположительно, захоронение находится на кладбище в Сестрорецке.

Публичный цифровой след блогерши также свидетельствует о маргинальном образе жизни: в своих социальных сетях она неоднократно упоминала об увлечении наркотическими веществами и алкоголем. Данный инцидент вызвал широкое осуждение среди пользователей сети.