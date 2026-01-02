В аэропорту Волгограда ввели ограничения

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

2 января около 20.00 в международном аэропорту Волгограда ввели временный запрет на прием и отправку авиарейсов.

Как отмечает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале, меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Отметим, что 2 января около 19.30, в Волгоградской области объявили режим опасности. В СМС-уведомлениях от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) жителей призывают не подходить близко к окнам и избегать открытых пространств.