Ни проехать, ни пройти: Чечню и Дагестан засыпало снегом

ТВ Центр

Снегопады не покидают юг России. Под влиянием циклона оказался Дагестан. Мощные осадки накануне вечером обрушились на Махачкалу. За считанные часы на улицах выросли сугробы. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Спецтехника расчищает дороги и обрабатывает их противогололёдными реагентами. По прогнозам синоптиков, сегодня снегопад продолжится.

Похожая картина - в соседней Чеченской республике. В Грозном - непривычные снежные пейзажи. Дороги замело, что добавило некоторым автомобилистам хлопот.

Но для большинства местных жителей такая погода стала приятным сюрпризом. О зимних забавах вспомнили не только дети, но и взрослые.