Посольство России призвало россиян избегать протестов и провокаций в Иране

Посольство России в Иране призвало россиян проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности на фоне протестов в исламской республике.

Посольство России в Иране рекомендует россиянам на фоне волнений проявлять особую бдительность и строго соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.

В официальном заявлении отмечается, что необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки.

В дипмиссии подчеркивают, что посольство России, а также все российские заграничные учреждения на территории Ирана продолжают работать в штатном режиме.

Причиной протеста стало резкое падение курса национальной валюты, из-за чего в центре Тегерана 29 декабря начали собираться торговцы. Как уточняет агентство Fars, протестующие предприниматели призывали других закрывать магазины и присоединяться к движению. В дальнейшем к ним присоединились студенты тегеранских университетов, а также были зафиксированы нападения на административные здания в провинции Фарс на юге страны.

МИД России отметил ошибочность эскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на одну из мечетей.