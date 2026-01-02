Москвичка родила на приеме в центре женского здоровья в Марьино

Специалисты центра женского здоровья на юго-востоке Москвы приняли преждевременные роды у жительницы столицы, сообщается в Telegram-канале городской клинической больницы №15 имени Филатова.

«Свой профессионализм в преддверии Нового года доказали сотрудники центра женского здоровья на Перервинском бульваре. Преждевременные роды и минимум времени на раздумья. Было принято единственное верное решение – принимать роды прямо в кабинете. В итоге в уходящем году на свет появилась девочка!», – говорится в сообщении.

В медицинском учреждении также отметили, что это уже второй случай за время работы центра.