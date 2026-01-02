В российском регионе начали раздавать бензин из-за отключений света

В Крестецком округе Новгородской области организована раздача бензина жителям населенных пунктов, оставшихся без электричества. Об этом сообщил глава округа Сергей Яковлев на своей официальной странице в соцсети.

"Завтра также будет возможность получить топливо. Мы сообщим время и место выдачи дополнительно", - подчеркнул Сергей Яковлев.

По вопросам получения ГСМ для резервных источников электроэнергии граждане могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа по телефону 8 (816) 595-60-22.

Также в Крестецком округе развернут пункт временного размещения по адресу: деревня Долгий Бор, ДФ "ПАРУС". Для всех прибывших будет организовано горячее питание. По вопросам размещения можно обращаться по телефону 8 (921) 201-76-56 (круглосуточно). Граждане, которым необходима помощь, чтобы добраться в пункт временного размещения, могут обращаться по телефону 8 (816) 595-60-22 (круглосуточно).

В регионе с 28 декабря продолжаются массовые перебои в электроснабжении. В трех муниципальных округах действует режим чрезвычайной ситуации. На данный момент без электричества остаются свыше двух тысяч человек. Для них налажена доставка воды, генераторов и горючего. Работа аварийных бригад на отключенных линиях электропередач продолжается.

ГУ МЧС России по Новгородской области открыло горячую линию по вопросам жизнеобеспечения для жителей поселков, остающихся без электроэнергии. Обратиться на нее можно по телефону 8 (8162) 66-82-14.