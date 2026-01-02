В Краснодарском крае из-за снегопада изменилось время отправления семи поездов

Время отправления семи поездов изменилось в связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

"В связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае изменяется время отправления ряда поездов", - сказано в сообщении.

В частности, поезд № 44 Имеретинский Курорт - Москва отправится 2 января не ранее 22:00, № 442 Адлер - Ростов-на-Дону - не ранее 23:00, № 502 Адлер - Москва - не ранее 20:00, № 116 Адлер - Томск - не ранее 16:30, № 380 Владикавказ - Адлер - не ранее 23:00, № 471 Москва - Адлер - не ранее 19:30. Поезд № 380 Адлер - Владикавказ отправится 3 января не ранее 00:30.

"Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС", - уточнили в компании.

Вечером 1 января в ФПК сообщали, что с опозданием следуют 46 поездов. На конечные станции при этом прибыло 63 задержанных поезда, еще 6 были введены в график.