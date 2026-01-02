В России появится музей детского рисунка

Более 200 тысяч детских рисунков с конца XIX века до наших дней, созданных детьми из более чем 70 стран - такая богатая коллекция хранится сегодня в фондах Российской академии образования. И скоро она получит свой собственный дом.

РАО планирует открыть в Москве музей детского рисунка. Об этом в интервью "РГ" сообщила президент академии Ольга Васильева. Сейчас идет подбор помещения.

"В Академии хранится уникальное Международное собрание детского рисунка. Такого нет нигде. Это не просто коллекция произведений юных художников, а бесценный источник информации об истории каждой из стран, об истории детства, о процессе взросления ребенка в разных частях мира, - отметила Васильева. - Коллекция полностью приведена в порядок - спасибо нашему новому Центру развития дополнительного образования. И теперь ей нужен достойный дом - полноценный музей для постоянного хранения и экспонирования".

Самый старый рисунок в коллекции датирован 1897 годом, а новые пополнения поступают ежегодно, последнее - пару месяцев назад.

Некоторые рисунки уже увидели свет.

"В Год защитника Отечества РАО провела просветительскую акцию "Мы - наследники Победы! Помним, гордимся". Это цикл передвижных выставок детских рисунков, лекций и творческих мастер-классов. Проект проходил с февраля по май - рисунки проехали через 15 городов Воинской славы и Трудовой доблести, завершившись в Москве накануне Дня Победы, - рассказала президент РАО. - Уникальность этой экспозиции заключалась в том, что она позволяла сопоставить понимание Великой Отечественной войны и подвига советского народа ее непосредственными очевидцами - детьми 1940-х годов - и современными юными художниками".

По словам Ольги Васильевой, будущий Музей детского рисунка должен стать не просто хранилищем, а живым, динамичным пространством.

- Мы видим его как бесплатную и доступную для всех площадку, куда смогут приезжать школьники со всей страны, чтобы прикоснуться к истории через творчество сверстников из разных эпох и стран, понять многообразие культур, почувствовать себя частью большого мира и, возможно, найти вдохновение для собственного творчества, - подчеркнула Ольга Васильева.

