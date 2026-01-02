Эрмитаж можно будет бесплатно посетить в Рождество

Государственный Эрмитаж примет посетителей бесплатно в праздник Рождества 7 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

"7 января 2026 года в Рождество Христово все комплексы музея можно будет посетить по бесплатным входным билетам", - говорится в сообщении.

Для бесплатного посещения доступны главный музейный комплекс Эрмитажа, главный штаб, реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", дворец Меншикова, музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I. Посещение РХЦ "Старая Деревня" возможно только в составе экскурсионной группы. Количество групп и бесплатных экскурсионных путевок ограничено пропускной способностью комплекса и требованиями к безопасности посетителей.

Бесплатные билеты можно заказать на официальном сайте Эрмитажа. Представители музея предупредили, что при наплыве пользователей сайт может работать с замедлениями, а бесплатные билеты быстро заканчиваются.

Также бесплатные билеты можно будет получить 7 января в кассах комплексов Эрмитажа в порядке живой очереди. Количество бесплатных входных билетов в каждый комплекс будет зависеть от его пропускной способности, вход будет организован по сеансам. Кассы Эрмитажа на Дворцовой площади будут работать с 11:00 до 17:00. Чтобы избежать скопления посетителей в гардеробах и вестибюле, проход к кассам будет организован небольшими группами.

Ранее генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщал, что Эрмитаж установил восемь дней в году для бесплатного посещения экспозиций. Вход в музей будет бесплатным в Рождество (7 января), 23 февраля и 8 марта, 12 апреля в День космонавтики, 18 мая в День музеев, а также в День учителя 5 октября, в День народного единства 4 ноября и в День Эрмитажа 7 декабря.