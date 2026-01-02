Прощание с Эмилем Кио началось на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио началась в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища, передает источник с места событий.

Прощание с Эмилем Кио проходит в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища, передает РИА «Новости». Народный артист России, известный советский иллюзионист, скончался накануне в возрасте 87 лет.

Церемония началась в 12.00 по московскому времени. Пресс-служба цирка сообщила, что Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище.

У входа в зал собрались друзья, коллеги и поклонники артиста. Люди несут цветы и ждут возможности проститься с легендарным артистом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Большой Московский цирк сообщил дату и место прощания с артистом Эмилем Кио. Артист Эмиль Кио скончался на восемьдесят восьмом году жизни.