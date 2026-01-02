Патриарха Кирилла поразила жестокость ВСУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования после атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, а также назвал теракт "тяжким преступлением против человеческой жизни". Обращение опубликовано на сайте Московского патриархата.

Патриарх отметил, что "с глубокой болью в сердце" узнал о произошедшем в поселке Хорлы, где "в результате целенаправленной атаки" погибли и пострадали мирные жители.

"Поражает особая жестокость и цинизм, с которым был совершен данный террористический акт: атака была совершена после предварительной разведки и в праздничное время, когда в зданиях находилось большое количество мирных людей. Подобные действия не могут иметь ни оправдания, ни разумного объяснения, и являются тяжким преступлением против человеческой жизни, попранием нравственных основ, на которых зиждется человеческое общество", — заявил патриарх.

В ночь с 31 декабря 2025 года ни 1 января 2026 года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. В результате теракта погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще около 50 человек получили травмы. Среди пострадавших — шестеро детей, один ребенок скончался.

По информации властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, поэтому огонь быстро распространился, а эвакуировать людей не удалось.

Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует тактику молчания, игнорируя преступления Украины.