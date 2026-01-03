МВД: мошенники используют фразы в заказных письмах для кражи данных с Госуслуг

Выманивающие у россиян код от "Госуслуг" мошенники используют определенные фразы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. В ведомстве пояснили, что знание типичных фраз, которыми пользуются злоумышленники, помогает вовремя распознать мошенничество. Там отметили, что аферисты нередко представляются сотрудниками маркетплейсов, служб доставки, различных организаций или коммунальных служб.

© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, такие "работники" могут сообщать о необходимости подтвердить личность для получения посылки или, к примеру, уточнять количество ключей от домофона. Он также добавил, что нередко мошенников можно узнать по характерному южному акценту.

В МВД подчеркнули, что ни медицинские, ни образовательные учреждения, ни правоохранительные органы не запрашивают коды из СМС. Если звонящий просит предоставить его, необходимо прекратить общение. До этого руководитель департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин рассказал "Газете.Ru", что в России в период новогодних праздников традиционно наблюдается резкий рост мошеннической активности, который за последние три года составляет 60-80%.

По его словам, наиболее распространенной схемой этого сезона стали фиктивные маркетплейсы, где злоумышленники, используя домены с названиями популярных площадок, выманивают у пользователей данные для входа и получают доступ к их аккаунтам с привязанными банковскими картами.