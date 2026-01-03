Стало известно о личном участии Зеленского в планировании атак на резиденцию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в планировании атак на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".

"Сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе - попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год", - сказал чиновник.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения.

Большинство погибших при ударе ВСУ в Хорлах не могут опознать

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали "недипломатический" ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".