В Пхукете прошел концерт скандальной группы Rammstein. Российским туристам он заполнится надолго — артисты забросали их рыбой и тортами, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, концерт прошел накануне, шоу было на высоте. Вместе с тем, концовка все испортила — барабанщик группы Джо Летц со всей силы зарядил тортом в лицо россиянину.

Фронтмен Тилль Линдеманн также отметился — он закидал зрителей рыбой. Качество морепродуктов не называется, предположительно, рыба была не очень свежей.

Сотни человек вышли на акцию протеста против солиста Rammstein

Эпатажный перформанс от «металлистов» россияне оценили отрицательно.

Напомним, что в марте 2020 года Линдеманн побывал с концертами в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Оба выступления собрали полный зал поклонников и запомнились тортами, которые артист кидал в зрителей.