Трое россиян впервые выиграли миллиард рублей в новогоднем "Русском лото"

Трое россиян разделили между собой 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» — это произошло впервые в истории лотереи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей в России «Столото».

© Столото

В компании уточнили, что по итогам новогоднего, 1707-го тиража, главный приз «Новогоднего миллиарда» разделили сразу 3 участника, выиграв по 333,3 млн рублей каждый.

По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

Вероятность того, что главный приз — миллиард рублей — достанется одному человеку, составляла более 60%, с вероятность 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2024 году распространители не смогли сразу найти владельца билета, выигравшего 1 млрд рублей.

Позже за выигрышем пришли Юрий и Светлана Семеновы, жители Тюмени. За вычетом налогов они получили на руки 850 млн рублей. Деньги супруги потратили, в частности, на улучшение жилищных условий.