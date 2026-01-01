Южные регионы России засыпает снегом

Обильные осадки накрыли Краснодарский край и Адыгею. В городах Апшеронск и Хадыженск из-за непогоды ввели режим повышенной опасности.

Как заявили в правительстве региона, без света остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в том числе в Армавире и Сочи.

Обильный снегопад накрыл Красную поляну. Там на горнолыжной трассе лавиной накрыло отца с десятилетней дочкой. Ребенка госпитализировали.

Снежной шторм обрушился и на Адыгею. Мэр Майкопа призвал бизнес и горожан помочь в ликвидации последствий снегопада. В результате удара стихии в Майкопе прекратил работу общественный транспорт, в ряде районов ограничили подачу электричества и отопления. Во время снегопада погиб мужчина — на него обрушился навес частного дома.

Что стало причиной таких обильных осадков на юге России рассказывает Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России:

— На юге, на черноморское побережье, Краснодарский кра — там проходил активный циклон контрастный, положительная температура с моря и отрицательные — материк, горный хребет и так далее. Проходил контрастный фронт, и выпало местами до месячной нормы осадков. Ближе к берегу — дождь, подальше от берега дождь с мокрым снегом, еще выше снег.

— Погода такая же держится?

— Снегопад прекратился, облачность есть, ветер слабый. По прогнозу в дальнейшем ночью будет минус 7 градусов, днем завтра ожидается переменная облачность и плюс 2. Начиная с 3-го числа, днем и ночью будет плюсовая температура. Дальше циклон уходит.

В Краснодарском крае снегопад заблокировал движение 55 поездов. Как сообщил перевозчик — Федеральная пассажирская компания — из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев ряд станций и перегонов железной дороги оказались обесточены. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за непогоды была нарушена работа контактной сети. Накануне в одном из застрявших поездов находился журналист радиостанции «Бизнес ФМ Краснодар» Георгий Натадзе — из-за снегопада ему пришлось отмечать Новый год в поезде.