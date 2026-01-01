Сальдо назвал время удара по кафе в Херсонской области

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области был совершен во время новогодней речи президента России Владимир Путина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Погибли 24 человека.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

В МИД прокомментировали удары ВСУ по кафе в Херсонской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нравственным уродством удары ВСУ по кафе в Хорлах. Она подчеркнула, что "цинизму и звериной жестокости" Киева не должно быть никаких оправданий.