Подростки ради того, чтобы похвастаться в социальных сетях, устроили экстремальный спуск с исторического монумента в Нижнем Новгороде. Они скатывались на «ватрушках» по ступеням Чкаловской лестницы, правда, в защитном шлеме, сообщает Телеграм-канал 112.

Чкаловская лестница является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения. Строительство лестницы началось в 1943 году в честь победы советских войск в Сталинградской битве, а открытие состоялось уже после войны — в 1949 году.

Девятилетний мальчик погиб при катании на "ватрушке" во Владимире

Отметим, что лестница давно привлекает внимание любителей экстрима. Так, в марте прошлого года там даже были организованы соревнования по скоростному спуску на коньках на Чкаловской лестнице. Но, увы, все прошло не так гладко, как хотелось бы. Не обошлось без пострадавших. Одна из спортсменок сломала ногу.