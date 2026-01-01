«Выпотрошен будет каждый»: Симоньян о возмездии за удар ВСУ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян резко высказалась об атаке на гражданский объект в Херсонской области, произошедшей в новогоднюю ночь.

«Заживо сожгли 25 человек прямо в херсонском кафе, под бой курантов. Узнаю небрата Колю», – написала она в Telegram-канале

Как пишет «Комсомольская Правда», Симоньян назвала людей, причастных к теракту, садистами, достойными своих духовных отцов — гестаповцев. Она отметила, что каждый военный преступник будет найден и понесет наказание.

«Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен. На этот раз ни в какой Аргентине отсидеться до старости не получится. Нет уже в мире таких аргентин», — заявила главный редактор RT.

В ночь на 1 января три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области, погибли более 20 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительным данным, пострадали более 50 человек.