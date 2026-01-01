В РФ не сдавшие ГИА смогут получить рабочую профессию бесплатно

В России с 1 января этого года начал работать закон, позволяющий девятиклассникам, которые неудачно сдали ГИА, бесплатно получить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче.

Соответствующую инициативу приняли в 2025-м году.

Перечень профессий и образовательных учреждений определяют в регионах местные власти.

Ранее Министерство просвещения России разработало новый единый стандарт обучения школьников 10—11-х классов.

В Московской области предпрофессиональные классы открылись в 90% школ. В общей сложности в них обучаются более 47 тыс. человек.

В Минпросвещения России заявили, что не сдавшие ГИА ученики смогут бесплатно получить рабочую профессию в 2026 году.