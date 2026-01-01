В России изменятся правила выезда детей в некоторые страны

В России с 20 января начнут действовать новые правила выезда для детей младше 14 лет, которые не смогут попасть в Белоруссию, Абхазию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом РФ и въезда в РФ», опубликованном на портале правовых актов.

Уточняется, что теперь юным путешественникам для этих целей понадобится заграничный паспорт. Правило будет работать вне зависимости от того, кто сопровождает ребенка. Дети, въехавшие на территорию этих стран до вступления изменений в силу, смогут вернуться по свидетельству о рождении, как и раньше.

При этом, стоит подчеркнуть, что несовершеннолетние от 14 лет и совершеннолетние могут по-прежнему въезжать по внутреннему российскому паспорту. Пока поправки не начнут действовать, для поездок в эти страны загранпаспорт нужен не будет.

Россияне могут подать заявление на получение загранпаспорта в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России, в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Германия и Румыния с 1 января перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Сейчас российские загранпаспорта старого образца не признают Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.