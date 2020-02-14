Московский аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты

В столичном аэропорту Домодедово 31 декабря в 23:47 по московскому времени ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Он уточнил, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. «Возможны корректировки в расписании части рейсов», — пояснил представитель ведомства.

31 декабря с 08:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России. Большинство беспилотников (40) сбили над Брянской областью.