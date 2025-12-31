Стало известно, как пропавшие в Ленобласти отец с сыном пережили ночь в лесу

Отец с сыном, спасенные волонтерами в Ленобласти, рассказали, что спали в лесу с собаками у поваленного дерева. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, два человека пропали в лесу в Ломоносовском районе Ленобласти 30 декабря.

В поисках были задействованы 16 групп, включая семь отрядов «Лиза Алерт» и столько же групп ПСО «Экстремум», два вертолета и дроны с тепловизорами. Мужчины были обнаружены около 18.00 31 декабря.

«Там дерево повалено было, мы лапника настелили и сбоку его настелили, плюс собаками обложились и легли, потому что ночью идти без толку», — рассказал 45-летний мужчина.

По его словам, они с сыном вышли гулять с собаками, зашли в лес, спасаясь от волков, и поняли, что заблудились.