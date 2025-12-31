В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги временно приостановлен прием и выпуск самолетов в связи с введением мер по обеспечению безопасности полетов.

© Международный аэропорт Калуга/Telegram

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

По словам Кореняко, такие меры принимаются с целью обеспечения безопасности полетов. Дополнительные детали о продолжительности и причинах введения ограничений пока не сообщаются.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов перед поездкой в аэропорт. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных от Росавиации и администрации воздушной гавани.

Ранее в среду власти ввели ограничения на работу аэропорта Баратаевка в Ульяновске. Росавиация ввела временные ограничения на деятельность аэропорта Тамбова.