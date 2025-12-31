Актер «Квартета И» призвал россиян потрудиться в новом году

Год лошади символизирует упорство и тяжелую работу на пути к своим желаниям, заявил НСН Камиль Ларин. В 2026 году россиянам стоит проявить упрямство и потрудиться, чтобы сбылось все, чего хочется, пожелал актер «Квартета И» Камиль Ларин в эфире НСН.

«Я хочу поздравить всех вас с 2026 годом, Годом огненной лошади! Само название уже говорит о том, что он яркий и пламенный. В Год лошади, дорогие друзья, придется потрудиться и постараться сделать свою жизнь красочней, богаче и любвеобильней. Как говорится, мои мысли — мои скакуны. Я желаю вам здоровья и крепости, лошадиного упрямства, движения вперед для достижения целей. И чтобы от этого вы еще и получали массу удовольствий», — подчеркнул он.

