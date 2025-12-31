Актриса Ольга Малющева умерла в возрасте 52 лет

Актриса театра и кино Ольга Малющева скончалась в Армавире. На момент смерти ей исполнилось 52 года.

© Армавирский театр драмы и комедии

Об уходе Малющевой из жизни сообщило краснодарское отделение Союза театральных деятелей России. Отмечается, что актрисы не стало в понедельник, 29 декабря.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги. Светлая ей память», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно о смерти на 88-м году жизни народного артиста России иллюзиониста Эмиля Кио.